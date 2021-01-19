Mısır temsilcisinin, St. Etienne ile yaptığı görüşmelerden bir sonuç çıkaramaması sonrasında, 23 yaşındaki santrforun en ciddi talibi Galatasaray kaldı. Sarı-Kırmızılılar da Zamalek'e son teklifini yaptı ve cevabı beklemeye koyuldu. Ligdeki son 4 karşılaşmada kadroya alınmayan Mohamed, 2021 yılında hiç forma giyme şansı bulamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Mutlaka kadromda görmek istiyorum" dediği Mısırlı golcü, Sarı-Kırmızılı kulübün ara transferde yapacağı iki takviyeden biri olacak gibi görünüyor.

BUGÜNKÜ MAÇIN KADROSUNDA

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mostafa Mohamed, bugün oynayacakları El Gouna maçının kadrosuna alındı. 4 maçlık kadro dışı kalmasının ardından yeniden kadroya dönen Mostafa'nın sarı kırmızılı takıma gitmek istediği belirtildi.

2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Mostafa Mohamed'in Mısır ekibi Zamalek ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan 23 yaşındaki golcü, bu sezon çıktığı 2 maçta da golünü attı.



