Siyah-beyazlıların kaleye transferini düşündüğü Mert Günok için 1-2 gün içerisinde nihai sonuç alınması bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi, milli kaleci için Başakşehir'e 1 milyon Euro bonservis önerirken turuncu-lacivertliler bu rakam dışında Tyler Boyd'u da istedi.

BOYD AYRILMAK İSTEMİYOR!

ABD'li oyuncu ise takımdan ayrılmayı düşünmediğini ifade ettiği için para + takas olası görünmüyor. Beşiktaş, Başakşehir'in istediği 2 milyon Euro bonservis rakamında yapacağı görüşmelerde orta yolu bularak transferi kısa süre içerisinde bitirmenin peşinde.

Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Mert Günok ise şimdiden Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne yakın konumda bulunan Çekmeköy'den kendisine ev bakmaya başladı. Galatasaray 'ın da devreye girdiği konuşulurken Mert'in Beşiktaş'ta as kaleci olarak düşünülmesi ve Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Kara Kartal'a olumlu yaklaştığı ifade edildi. (Sabah)