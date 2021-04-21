Süper Lig’in 36. haftasında Trabzonspor’u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, geride kalan hafta deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup ettikleri maçta ilk 11’de başlayan Halil Dervişoğlu’nu yedeğe çekerken, Trabzonspor karşısında bu futbolcunun yerine cezası biten Ryan Babel’i görevlendirdi. Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel ile başladı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise Halil Dervişoğlu’nun yanı sıra Okan Kocuk, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Valentine Ozornwafor ve Arda Turan oturdu.

Onyekuru son anda kadrodan çıkarıldı

Galatasaray’da Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, son anda Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Onyekuru’nun sol üst adalesindeki ağrı nedeniyle karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile cezalı Ryan Donk da maçın kadrosunda bulunmadı.