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Galatasaray'ın tesislerine silahlı baskın! Başkan Cengiz, Vali ile görüştü...

Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine 24 Nisan gecesi silahlı baskın düzenlendi. Yaşanan olay sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir görüşme gerçekleştirdi

27 Nisan 2021, Salı 01:14 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın tesislerine silahlı baskın! Başkan Cengiz, Vali ile görüştü...

Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki yeni tesislerine geçtiğimiz cumartesi gecesi baskın düzenlediği ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre 24 Nisan gecesi Sarı-Kırmızılıların yeni tesislerini yapacağı Kemerburgaz'daki yerine silahlı baskın düzenlendi.

Yaşanan olay sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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