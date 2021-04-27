Galatasaray'ın tesislerine silahlı baskın! Başkan Cengiz, Vali ile görüştü...
Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine 24 Nisan gecesi silahlı baskın düzenlendi. Yaşanan olay sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir görüşme gerçekleştirdi
Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki yeni tesislerine geçtiğimiz cumartesi gecesi baskın düzenlediği ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre 24 Nisan gecesi Sarı-Kırmızılıların yeni tesislerini yapacağı Kemerburgaz'daki yerine silahlı baskın düzenlendi.
Yaşanan olay sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir görüşme gerçekleştirdi.