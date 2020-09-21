Sarı-Kırmızılılar’daki geleceği tartışılmaya devam eden Younes Belhanda, Galatasaray formasıyla görev almaya devam ediyor. Yönetimden menacerine takımdan ayrılması için defalarca çağrıda bulunulmasına rağmen adeta bu talebe kulaklarını tıkayan Faslı 10 numara, Süper Lig’in ilk maçında Gaziantep’le oynanan mücadelede olduğu gibi dün akşam Başakşehir karşısına da ilk 11’de çıktı. Oyun içerisinde etkili bir görüntü sergileyen Belhanda, karşılaşmanın 76. dakikasında başarılı futbolunu klas bir golle taçlandırmasını bildi. 30 yaşındaki oyuncu, Başakşehir ceza alanı içerisinde takım arkadaşı Ryan Babel’in pasını çok iyi değerlendirip golünü attı. Teknik direktör Fatih Terim, Belhanda’yla ilgili olarak Gaziantep mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, kadrolarında yer almayı sürdürdükçe oyuncusuna şans vereceğini söylemişti. Kulüple 1 yıl daha kontratı bulunan Belhanda’nın, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala büyük bir sürpriz olmazsa artık takımda kalması bekleniyor.







