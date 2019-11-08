Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Sarı-Kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 9 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı. (8 mağlubiyet, 3 beraberlik).

19 mağlubiyet 2 galibiyet

Aslan, son yıllarda Avrupa kupalarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı- Kırmızılılar, son 30 karşılaşmada sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Söz konusu müsabakalarda Aslan 19 kez sahadan mağlup ayrılırken, 9 kez de rakipleri ile berabere kaldı.

Deplasmanda takım kayıp!

Cim Bom, Avrupa kupalarında deplasman galibiyetine hasret. Sarı- Kırmızılılar, Avrupa’da son olarak 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Turu’nda Almanya ekibi Schalke 04’ü 3-2 mağlup etmişti. Aslan bu maçın ardından dış sahada çıktığı 19 müsabakada 15 kez yenilirken, 4 beraberlik aldı.