Fatih Terim tarafından Galatasaray'ın Avusturya kampına dahil edilen Erencan Yardımcı, Leipzig ile oynanan hazırlık maçında göz doldurdu. Ryan Babel'e yaptığı asistle alkış toplayan genç yıldız, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Deneyimli teknik adam Fatih Terim'in perşembe günkü antrenman sonrası Erencan ile yaptığı konuşma dikkat çekmişti.

Erencan Yardımcı kimdir?

2002 yılında İzmit'te doğan Erencan, futbola 2013 yılında Kocaelispor'da başladı. 1 sezon aranın ardından 41 Futbol Kulübü'ne geçen forvet oyuncusu, 2017 yılında Galatasaray'ın altyapı hocalarının dikkatini çekmeyi başardı ve Sarı Kırmızılu kulübe dahil oldu. Sağ ayağını etkili kullanan ve rakiplerini fiziksel olarak üstünlük kurak Erencan, attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine topladı. Genç yıldız, geçen sezon, Galatasaray'ın Antalya'da katıldığı Euro Youth U17 Cup turnuvasında gol kralı olmayı başarmıştı.

Geride kalan sezonda 17 Yaş Altı Ligi'nde 13 gol kaydeden Erencan, yeni sezonda A Takım'da yer almak için büyük çaba sarf ediyor.

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