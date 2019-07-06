Transferin en hızlı takımı olan ve yeni sezon öncesi kadrosuna bir de santrfor takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Nijerya asıllı İtalyan golcü Stefano Okaka'ydı. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford'da forma giyen yıldız isimle ilgili Ada'dan gelen son haberlerse Sarı Kırmızılı taraftarları üzecek cinsten.

İngiliz kulübüne yakınlığıyla bilinen Watford Observer gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Galatasaray yöneticilerinin 2,5 milyon sterlin civarındaki ilk teklifi kabul edilmedi. Watford'un oyuncu için daha yüksek bir bonservis bedeli istemesi nedeniyle 29 yaşındaki forvetin transferinin zora girdiği kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler