Galatasaray’ın sözleşmeli oyuncusu Ryan Babel ve Gala Cardiola, sosyal medyaya damga vurdu! | Haftanın en iyi 10 paylaşımı!
Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği, devre arasında ise Ajax'a kiraladığı Ryan Babel ve Fenerbahçe oyuncusu Isla’nın eşi Gala Cardiola, sosyal medya gündemini adeta salladı. Felipe Melo’dan Dani Alves’e, Isla’dan Diagne’ye, Pappiss Cisse’den David Luiz’e kadar haftanın 10 paylaşımına bir de FANATİK gözüyle bakın...
Galatasaray’ın sözleşmeli oyuncusu Ryan Babel’den Fenerbahçeli Isla’nın eşi Gala Cardiola’nın sosyal medyaya damga vuran paylaşımına kadar gündeme damga vuran 10 muhteşem paylaşım sizlerle buluşuyor!
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