Galatasaray’ın sözleşmeli oyuncusu Ryan Babel’den Fenerbahçeli Isla’nın eşi Gala Cardiola’nın sosyal medyaya damga vuran paylaşımına kadar gündeme damga vuran 10 muhteşem paylaşım sizlerle buluşuyor!

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