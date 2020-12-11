Özellikle TikTok ve Instagram videolarında sıkça duyduğumuz "Unutulacak Dünler" şarkısını bu sefer de Galatasaray sosyal medya hesabından paylaştı. Günün golü videosunda Juventus'a karşı alınan zaferin mimarı olan Wesley Sneijder'in golünü paylaşan sarı - kırmızılılar videonun arka fonunda ise Gazapizm'den Unutulacak Dünler şarkısına yer verdi, sosyal medya "Kurumuş Boğazım" diye yıkıldı! İşte Gazapizm'in Unutulacak DÜnler şarkısının sözleri...

GAZAPİZM - UNUTULACAK DÜNLER ŞARKI SÖZLERİ

Kurumuş boğazım

Bekliyorlar yol ağzında onlar

Bir gün beni sorarlarsa suscan

Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan

Ne özlemi hasret suçun doğasında varsa

Yoksulun merhameti gasp

Elinde saz

Hep beklemiş gözlerinde yaş

Sırtında yas

Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmeleyecek

Biz tanığız keşmekeşe

En önden arz edicez

Ben sesimden fark edicem yaşlandığımı

Ya da her şarkıyı veda niyetiyle yazdığımdan

Sana çirkin hazlarımdan aşklarımdan geri kırıntılar kalcak

Ve bu yalnız olcak

Senin yandığından daha fazla yanan insanları duymuyorsan eğer

Nasıl olcaz arkadaş

Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır

Ve iyimser bir gül açar parklara

Unutulacak dünler

Yaşanılacak günler var

Öyle günler var

İnan

Yalanmış ziyanmış hayat

Deyip gitme

Hep utancın kar kışında kaldık

Alkışlara…



