Galatasaray'ın sosyal medya hesabından paylaştığı Gazapizm Unutulacak Dünler Şarkısının Sözleri
Sosyal medyada hemen hemen her duygusal videonun arkasındaki fon müziği olarak duyduğumuz o sözler, "kurumuş boğazım..." İşte bu sözleri bu sefer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı alınan zaferin göstergesi olan Sneijder'in golü videosunda kullandı. Bir anda sosyal medyada yine "Kurumuş Boğazım" sözleri yankılanmaya başladı. Peki Gazapizm'e ait olan Unutulacak Dünler şarkısının sözleri neler? İşte "Unutulacak Dünler" şarkısının sözlerinin tamamı...
Özellikle TikTok ve Instagram videolarında sıkça duyduğumuz "Unutulacak Dünler" şarkısını bu sefer de Galatasaray sosyal medya hesabından paylaştı. Günün golü videosunda Juventus'a karşı alınan zaferin mimarı olan Wesley Sneijder'in golünü paylaşan sarı - kırmızılılar videonun arka fonunda ise Gazapizm'den Unutulacak Dünler şarkısına yer verdi, sosyal medya "Kurumuş Boğazım" diye yıkıldı! İşte Gazapizm'in Unutulacak DÜnler şarkısının sözleri...
GAZAPİZM - UNUTULACAK DÜNLER ŞARKI SÖZLERİ
Kurumuş boğazım
Bekliyorlar yol ağzında onlar
Bir gün beni sorarlarsa suscan
Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan
Ne özlemi hasret suçun doğasında varsa
Yoksulun merhameti gasp
Elinde saz
Hep beklemiş gözlerinde yaş
Sırtında yas
Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmeleyecek
Biz tanığız keşmekeşe
En önden arz edicez
Ben sesimden fark edicem yaşlandığımı
Ya da her şarkıyı veda niyetiyle yazdığımdan
Sana çirkin hazlarımdan aşklarımdan geri kırıntılar kalcak
Ve bu yalnız olcak
Senin yandığından daha fazla yanan insanları duymuyorsan eğer
Nasıl olcaz arkadaş
Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır
Ve iyimser bir gül açar parklara
Unutulacak dünler
Yaşanılacak günler var
Öyle günler var
İnan
Yalanmış ziyanmış hayat
Deyip gitme
Hep utancın kar kışında kaldık
Alkışlara…