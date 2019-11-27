Galatasaray bu sezon sahasında oynadığı 9 resmi maçta da maçların ikinci yarısında skor üstünlüğü kuramadı. Club Brugge maçında Adem Büyük ile erken bir gol bulan Galatasaray, yine sadece ikinci yarıda yediği golle rakibine yakalandı.

TT Arena seyircisi ikinci yarı üstünlük göremedi

Galatasaray bu sezon evinde oynadığı altı lig maçı ve üç Şampiyonlar Ligi müsabakasında 5 kez ikinci yarıyı berabere, 4 kez ise geride bitirdi. Galatasaray sezon genelinde de sadece Kayserispor deplasmanında rakibine skor olarak ikinci yarı üstünlük kurdu.

Galatasaray iç saha ikinci yarı skorları (46-90. dk arası)

Konyaspor 1-1

Kasımpaşa 0-0

Fenerbahçe 0-0

Sivasspor 1-2

Ç.Rizespor 0-0

Başakşehir 0-1

PSG 0-1

Real Madrid 0-0

Club Brugge 0-1





Club Brugge maçında ikinci yarı şutlarda geride...Farkı arttıramıyor

Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde geçtiği Club Brugge maçında ikinci yarı farkı arttırmak için etkili olamadı. Toplam 3 şut çekip 1 isabet sağlayan Galatasaray rakibi Club Brugge takımına ise 7 şut çektirdi. Belçika ekibini kaleyi bulan üç şutundan biri Diatta ile gol olunca sarı-kırmızılı takım 1-1 beraberlikle sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Galatasaray maç boyunca 108.5 km mesafe kat ederken rakibi Club Brugge ise 112.9 km mesafe kat etti.



