Orta sahayı yeniden kurmaya hazırlanan Galatasaray , sezonun başlamasına 2 hafta kalmasına rağmen bu bölgeye sadece Sergio Oliveira'yı alabildi. Villan Carvalho'dan maliyeti nedeniyle vazgeçtiklerini belirten teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine orta sahaya iki takviye daha yapmak isteyen Cim Bom'da son olarak Nadiem Amiri ismi gündeme geldi.

Opsiyonlu kiralama Bonservisinin bulunduğu Alman ekibi Leverkusen ile sözleşmesi 2024'te bitecek olan Amiri, geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A takımlarından Genoa'da kiralık olarak geçirmişti.

Devre arasında geldiği Genoa'da 12 maça çıkıp 2 asist yapan 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu da içeren bir teklifle Alman ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi.