Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray 'da sol bek sorunu çözüldü. Haftalardır birçok yıldız isimle görüşen Sarı Kırmızılı ekip yönetimi, Patrick Van Aanholt isminde karar kıldı. Hollandalı oyuncunun transferinin bitmesi teknik patron Fatih Terim'in de yüzünü güldü.

Sol kulvar Kerem Aktürkoğlu ve Patrick Van Aanholt'a emanet!

Sol kanadı daha hücumcu yapması beklenen Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim, Patrick Van Aanholt'un önünde Kerem Aktürkoğlu'na görev verecek. Geçtiğimiz sezon Saracchi'nin uzun süren sakatlıkları, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Martin Linnes'in istikrarı sağlayamamsı, daha önce Nagatomo'nun inişli çıkışlı performansı nedeniyle sol kulvardan beklenen verimi alamayan Terim, bu sezon Kerem Aktürkoğlu-Patrick Van Aanholt ikilisinden maksimum verim almaya çalışacak.

Genç kanat oyuncusunun form grafiğini aynı şekilde sürdürmesi durumunda yüksek bir bedel karşılığında Avrupa'ya adım atabileceği ifade ediliyor.

Babel'i düşünmüyor

Sarı-Kırmızılılar'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, çok az şans bulmasına rağmen ligde kaydettiği 6 golle Aslan'a büyük katkıda bulundu. Hocası Fatih Terim de genç yeteneği geliştirebilmek için idmanlarda deyim yerindeyse üzerine titriyor ve yapması gerekenleri tek tek anlatıyor. 1 sene sözleşmesi kalan ve beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Ryan Babel'i yedek bırakması beklenen Terim, Kerem'den daha fazla katkı alabileceğini düşünüyor.

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın takibinde

Misli.com 3. Lig'de 24Erzincanspor forması giyerken, geçen sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu başarı merdivenlerini hızlıca tırmandı, sadece 1 sezonda A Milli Takım 'a kadar yükseldi.

Geçtiğimiz sezon Falcao, Mohamed ve Babel'in yokluğunda sahneye çıkıp kalitesini ispatlayan Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fatih Terim'in en güvendiği isimlerden olan genç oyuncu, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Marsilya ve Sevilla'nın, 23 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilendiği gelen haberler arasında.

Galatasaray, önümüzdeki sezon da başarılı oyuncudan yararlanmak ve Avrupa sahnesinde yıldızını parlatmak istiyor.

van Aanholt'un hücum gücü...

30 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 18 maçta sahaya çıkarken 1 asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu FA Cup'ta da 1 kez görev yaptı. Deneyimli sol bek Premier Lig kariyerinde 209 maçta 21 gol attı, 15 asist yapma başarısı gösterdi.

Uzun süredir sol bek arayışında olan Galatasaray, Patrick Van Aanholt'la anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılı ekip, Hollandalı sol bekle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Hollanda A Milli Takımı'nda da oynayan ve hücum gücüyle ön plana çıkan van Aanholt'un Kerem Aktürkoğlu ile dikkat çeken bir uyum yakamalası bekleniyor.

Kaan Karahan