17 Ocak’ta Beşiktaş’a kaybettikten sonra ligde çıktığı art arda 8 maçı kazanan Galatasaray, dün akşam Ankaragücü duvarına çarptı... Haftaya son sırada giren rakibi karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyan Sarı-Kırmızılılar, Arda’nın yaptırdığı penaltı sonrası 1-0 geriye düştü. İkinci yarıda herkes Cim Bom’un toparlanmasını bekliyordu ancak Ankaragücü, 2’yi buldu. Devamında da Mohamed kırmızı kartla atıldı. Son bölümlerde genç Kerem’in golü sadece teselli olurken, Galatasaray lider geldiği Başkent’ten eli boş ayrıldı. Geçen sezon olduğu gibi Ankaragücü’ne yine deplasmanda yenilen Aslan, Beşiktaş’ın kazandığı haftada rakibiyle puan puana kaldı. Bugün de Fenerbahçe’nin kazanması halinde üst tarafta 3 takımın puanları eşitlenecek.

Araya kadar hedef 3’te 3

8 maçlık müthiş serisi sona eren Galatasaray, pazar günü evinde Sivasspor’u konuk edecek. Ardından ise Kayseri ve Çaykur Rizespor karşılaşmaları var. Bu 3 maçlık periyodun ardından Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e ara verilecek. Artık Fatih Terim ve öğrencilerinin tek hedefi, 3’te 3 yapıp yeni bir seri başlatmak ve liderlik koltuğunu bırakmamak.



