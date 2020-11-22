Son olarak siyasi cephede kongrelerin ertelenmesi kararı alındı. Bu gelişme, dernek kongrelerini de doğal olarak etkileyecek. Yetkililer, önümüzdeki dönemde böyle bir seçim yapılmasının mümkün olmadığını dile getiriyor. Bu durumda Galatasaray'daki seçim süreci de Mayıs ayına sarkabilir.

EŞREF HAMAMCIOĞLU: TÜZÜĞE AYKIRI

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yönetimin verdiği seçim ilanının tüzüğe uygun olmadığını iddia etti. Online yapılan Divan Kurulu toplantısında konuşan Hamamcıoğlu, "Tüzüğümüzün 27., 29. ve 30. maddeleri çerçevesinde bu seçim ilanının tüzüğümüze uygun yapılmadığını görüyoruz. 13 Kasım’da gazetelerde ve resmi sitemizde erken seçim ilanı yapılmıştır, yer, tarih ve gündem belirterek. Seçim yapılmadan önce gerekli izinlerin alınması gerekiyor. 29. madde diyor ki, ’Gerekli izin alınmadan yapılan ilanlar tüzüğe aykırıdır’. Galatasaray’da yine bir ilke imza atıldı. İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu an itibarıyla divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok" açıklamasını yaptı.