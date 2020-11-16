Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Ligde 8 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 16 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray'ın gündemi başkanlık seçimi... Geçtiğimiz haftada sarı kırmızılıların yönetim kurulu aralık ayında bir seçim kararı almış ve bunu açıklamıştı. Toplantıda alınan olağanüstü seçim kararıyla birlikte yapılacak olan başkanlık seçiminin 19-26 Aralık 2020 tarihlerinde olacağı belirtilmişti.

BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı sonrasında Cengiz Özyalçın, Metin Öztürk ve Burak Elmas adaylıklarını açıklamıştı. Bugün Cim Bom'da görülen davada ise şu anki yönetimin ibra edilmesi sonrası başkan Mustafa Cengiz'in de aday olmak için önünde hiçbir engelin bulunmadığı ortaya çıktı.

SEÇİM HAFTASI KRİTİK MAÇ

Galatasaray'da seçim çoğunluğun sağlanması durumunda ilk tarih olan 19 Aralık'ta gerçekleşecek. Bu tarihte seçimin yapılması durumunda yeni gelecek yönetimin, çıkması muhtemel olacak ilk maç Karagümrük maçı olacak. Hemen ardından hafta içi maçları oynanacak ve sarı kırmızılılar burada da Göztepe'yi konuk edecek.

Galatasaray seçimleri çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26 Aralık'ta gerçekleşecek. Bu durumda ise yeni yönetim görevine zorlu bir maç ile başlamış olacak. Süper Lig'in 15. haftasında denk gelecek olan seçimde kim başkanlığı kazanırsa Trabzonspor gibi zorlu bir deplasmanla sarı kırmızılı camiaya 'merhaba' diyecek (Henüz o haftanın programı belli olmadı. Ancak maçın Pazar günü yapılacağı ihtimali oldukça yüksek).