Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek Mariano'nun kontratı sezon sonunda bitiyor ve tecrübeli oyuncu ile yola devam edilmesi beklenmiyor.

Mariano'nun ülkesine dönmesi beklenirken Voetbal Belgie'nin haberine göre Sarı-Kırmızılılar onun halefini Belçika'da bulmuşa benziyor.

Galatasaray, Royal Antwerp'in sağ beki Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig ekiplerinin de dikkatini çeken Buta için Belçika ekibinin, 5 milyon euro düzeyinde bir bonservis talep edeceği iddia edildi.

Kulüple 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için Antwerp'in, bu yaz Buta'nın satışından bonservis geliri elde etmek isteyebileceği belirtiliyor.



