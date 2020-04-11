Galatasaray'ın sağ bek transferindeki hedefi Aurelio Buta

Kontratı biten Mariano ile yola devam etmesi beklenmeyen Galatasaray, Royal Antwerp forması giyen Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istiyor.

11 Nisan 2020, Cumartesi 15:29 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın sağ bek transferindeki hedefi Aurelio Buta

Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek Mariano'nun kontratı sezon sonunda bitiyor ve tecrübeli oyuncu ile yola devam edilmesi beklenmiyor. 

Mariano'nun ülkesine dönmesi beklenirken Voetbal Belgie'nin haberine göre Sarı-Kırmızılılar onun halefini Belçika'da bulmuşa benziyor. 

Galatasaray, Royal Antwerp'in sağ beki Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istiyor. 

Geçtiğimiz sezon Premier Lig ekiplerinin de dikkatini çeken Buta için Belçika ekibinin, 5 milyon euro düzeyinde bir bonservis talep edeceği iddia edildi. 

Kulüple 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için Antwerp'in, bu yaz Buta'nın satışından bonservis geliri elde etmek isteyebileceği belirtiliyor. 

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