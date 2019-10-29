Galatasaray'da Beşiktaş yenilgisi ile birlikte tüm defolar bir kez daha ortaya saçıldı. Eksikleri bulunan Beşiktaş karşısında varlık gösteremeyen Aslan, derbiyi sıfır kornerle tamamladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçında Club Brugge-Paris Saint Germain-Real Madrid'e gol atamayan Galatasaray, derbilerde Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını da sıfır golle tamamladı.

DERBİLERDE KAZANMAYI UNUTTU

Ligde 9 haftada sadece 9 gol atan Terim'in talebeleri 9 gol yedi ve sıfır averajda kaldı. Ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı son 12 derbide kazanmayı unutan Galatasaray, 4 beraberlik ve 8 yenilgi ile galibiyet alamadan sahadan ayrıldı. Terim'in Linnes'i feda edip kadroya aldığı Mariano, Beşiktaş derbisinde 3'te sıfır isabetli orta ile oynadı. Belhanda ise Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ilk 11'de çıktığı 9 derbide ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

BELHANDA DÜŞÜYOR TUTUN!

Galatasaray taraftarlarının istenmeyen adam ilan ettiği Belhanda geçen sezona göre de 20 kritik değerinin 17'sinde düşüşte. Maç başına 4,58 olan başarılı atak aksiyonu değeri 3,83'e gerileyen Belhanda'nın, defans aksiyonu karnesi de 3,71'den 3'e indi. Maç başına 0,50'lik kilit pas karnesi ise 0,33'e kadar düştü.

(Sabah)