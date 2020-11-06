Yakın geçmişte farklı sebeplerle pek çok fırsat transferini gerçekleştiremeyen Galatasaray, belki de en büyük hayal kırıklıklarından birini forvette yaşıyor. Çok değil, 1.5 sene önce Cim Bom’un radarına iki önemli yıldız girmiş ancak beğenilmemişti. 2018-2019 sezonunun devre arasında harıl harıl forvet arayan Sarı-Kırmızılılar’a Loic Remy önerilirken, Fransız oyuncu istenmedi. O dönem Çin’den ayrılacak olan ve kiralama maliyeti bulunmayıp Galatasaray’a gelmeyi çok isteyen Demba Ba da yaşı ve sakatlıkları nedeniyle veto edildi. Peki bu ikilinin yerine kim alınmıştı: Diagne ve Mitroglou... Diagne için devre arasında Kasımpaşa’ya 10 milyon Euro bonservis ödenilirken, sonrasında 3 milyon Euro’luk bonus maddesinin de olduğu öne sürülmüştü. Mitroglou ise 1.5 yıllığına ciddi bir maliyetle kiralanmıştı.

Golü de yok isteyeni de!

O gün beğenilmeyen forvetlerden Remy, 1 milyon Euro’luk maliyetiyle gittiği Rize’de bu sezon şov yapıyor, 7 lig maçında attığı 6 golle parmak ısırtıyor. Galatasaray tarafından istenmeyince o dönem Başakşehir’in yolunu tutan Demba Ba da önceki gün Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’a gol attı. Turuncu-Lacivertliler’de toplam 54 maça çıkarken, 18 kez ağları havalandırdı. Diagne’nin ise bu sezon ligde golü olmadığı gibi ciddi bir talibi yok, üstelik de 2023’e kadar garanti kontratı var.

Safa Can Konuksever



