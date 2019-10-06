Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid adeta revire döndü. Hafta içinde Brezilyalı sol beki Marcelo'nun antrenmanı yarıda bırakmasıyla sarsılan İspanyol devi, dün La Liga'nın 8. haftada Granada'yı kendi sahasında 4-2 mağlup ederken iki yıldız futbolcusu Toni Kroos ve Gareth Bale'ı de sakatlığa kurban verdi.

Maç içinde adalesinde zorlanma hisseden Kross, 34'üncü dakikada yerini Luka Modric'e bırakırken 83'te James Rodriguez'in oyuna girmesiyle kenara gelen Bale'ın da sakatlandığı açıklandı. Mücadele sonrasında düzenlediği basın toplantısında iki oyuncusuyla ilgili açıklamalarda teknik direktör Zinedine Zidane şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü maçta hem Kroos'u hem de Bale'ı kaybettik. Sakatlığı bulunan diğer futbolcularımız ise milli takımlarda oynamak için seyahat edecek. Bu noktada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Umarım Kroos, ülkesi için oynamak yerine burada kalır ve kısa sürede toparlanır."

Öte yandan Real'de kaleci Thibaut Courtois'nın midesinden, Nacho'nun sağ dizinden, Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağlarından ve Ferland Mendy'nin de sol bacak kasından sakatlıkları bulunuyor. İspanyol ekibi, 22 Ekim'de Türk Telekom Stadı'nda temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler