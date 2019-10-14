Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid'de şok üstüne şok yaşanıyor. Son dönemlerde üst üste gelen sakatlıklarla adeta revire dönen La Liga devinde bir kötü haber de Gareth Bale ve Luka Modric'ten geldi. İspanyol ekibinin iki yıldızı, dün EURO 2020 elemelerinde Galler ile Hırvatistan'ın 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikalarında sakatlık geçirdi.

İki futbolcudan Modric, oyuna devam edemeyip yerini Milan Badelj'e bırakırken Bale ise takımının oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için karşılaşmanın son anlarını saha içinde geçirmek zorunda kaldı. Bale ve Modric'in 22 Ekim'de Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmada görev yapıp yapamayacakları ise bugün Madrid'de gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler