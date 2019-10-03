Real Madrid, bu sezon özellikle son maçlarında büyük bir düşüş yaşadı. Ligde fazla etkili oynamasalar da La Liga’da aldıkları sonuçları Şampiyonlar Ligi’nde tekrar edemiyorlar. Devler Ligi’nde çıktıkları 2 maçta sadece 1 puan alabildiler. Son olarak önceki akşam Club Brugge karşısında aldıkları şok sonucun ardından Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi’ne grup aşamalarında veda etmek istemiyorsa Galatasaray karşısındaki maçlarda takımıyla kazanmak zorunda. Real Madrid’in Kupa 1’deki en etkisiz bölgesi, orta saha hattıydı. Toni Kroos ve Luka Modric gibi deneyimli futbolcular, bu sezon kendilerinden beklenen performansı sahaya yansıtamıyor.

Hazard, bekleneni veremedi

Düşüşün bir diğer önemli sebebi ise büyük umutlarla transfer edilen Eden Hazard’ın beklenen etkiyi gösterememesi... Takımın daha fazla düşüş yaşamaması için Zidane’ın oyun sistemini değiştirmesi gerekiyor. Real Madrid, 22 Ekim’de İstanbul’da önemli bir maça çıkacak ama bu karşılaşma, Zidane için daha da önemli olacak. Real Madrid’de işler iyi gitmiyor. Zidane’ın bir an önce uyanması gerekiyor!

Gökmen Özcan

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