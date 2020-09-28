Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu aşamasında 1 Ekim Perşembe akşamı rakibi olacak G. Rangers, İskoçya Premier Ligi 9.hafta maçında Motherwell'i deplasmanda 5-1 yendi.

Teknik direktör Steven Gerrard yönetimindeki takım 23 puan ve maç fazlasıyla Celtic'in önünde zirve yer aldı. Fir Park Stadı'nda oynanan maçta Rangers, 12 ve 37. dakikalarda James Tavernier, 28. dakikada James Jones, 75 ve 80. dakikalarda da Cedric Itten'in golleriyle rakibini farklı yendi.

Rangers bu sezon 9 lig maçında 22 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü