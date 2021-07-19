Galatasaray 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya geleceği Hollanda ekibi PSV Eindhoven'da takımın yıldızları Donyell Malen ile Denzel Dumfries'in durumları merak ediliyordu. İki oyuncunun da ilk antrenmanları adına pazartesi günü takımla görüşmeleri bekleniyordu fakat iki ismin henüz takıma katılmayacakları belirtildi.





Hollanda basınından Voetbal International'ın haberine göre EURO 2020'de Hollanda Milli Takımı forması giyen yıldız oyuncular Donyell Malen ve Denzel Dumfries, uzunca süren tatillerini daha da uzattılar. Bu nedenle iki ismin 21 Temmuz Çarşamba günü Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyemeyecekleri aktarıldı.

İlk etapta 18 Temmuz'a kadar izinleri olduğu belirtilen Malen ve Dumfries için izin süresinin 22 Temmuz'a uzatıldığı da iddia edilmekte.

Rövanşta da olmayabilirler!

Hollanda basınının iddiasına göre adları transfer söylentilerinde geçen Malen ve Dumfries, daha uzun süre takımdan ayrı kalacaklar. 28 Temmuz Çarşamba günü oynanacak rövanş maçında da iki yıldızın forma giyemeyebilecekleri aktarılmakta.





PSV Eindhoven, Avrupa'nın birçok önemli takımının istediği Malen ve Dumfries'i bu yaz satmayı planlıyor. Hollanda ekibi, iki oyuncunun transferlerini Şampiyonlar Ligi mücadeleleri başlamadan önce resmiyete kavuşturmak istiyordu. Nitekim PSV Yönetimi, iki oyuncuya diğer kulüplerle görüşme hakkı vermişti.