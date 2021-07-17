Galatasaray 'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven'da transfer gelişmeleri devam ediyor. Kadrosuna Pröpper, Ramalho, Van Ginkel gibi isimleri katan Hollanda ekibinde en golcü oyuncu Donyell Malen ile yollar ayrılıyor.

5 yıllık sözleşme, değeri 30 milyon Euro...

Geçen sezon resmi maçlarda 27 gol atan Malen'in Bundesliga devi B. Dortmund ile anlaşmak üzere olduğu yazıldı. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın paylaşımına göre Malen, Dortmund ile 5 yıllık sözleşmeye imza atmaya çok yakın. Bild'in paylaşımına göre de Dortmund 25-27 milyon Euro arasında bedel ödemeye hazır ancak PSV market değeri olan 30 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor.





Euro 2020'de oynadı

Euro 2020'de de forma giyen ve iki asist yapan Malen, özellikle Çekya maçında kaçırdığı golle gündeme gelmişti. 22 yaşındaki oyuncu PSV adına 55 gole imza atmıştı. PSV Eindhoven'ın hücum hattında Zahavi, Mario Götze gibi deneyimli oyuncular ayrıca bir dönem Galatasaray'da oynayan Bruma yer alıyor.