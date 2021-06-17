Galatasaray , Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşti. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminin sonucuna göre, ilk maç 20-21 Temmuz’da Hollanda'da, rövanş ise 27-28 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de oynanacak. İkinci ön eleme turunu geçen takımlar, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında Play-Off turuna, ardından da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak. 2. turda elenen takım, Avrupa'ya havlu atacak. 3. turda elenen Avrupa Ligi'nde son elemeye, Play-Off'ta elenen ise doğrudan Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

Fenerbahçe de istemişti

Alman teknik adam Roger Schmidt’in yönettiği PSV’de en dikkati çeken oyuncu Donyell Malen. Geçen sezon PSV formasıyla Eredivisie’de 32, UEFA Avrupa Ligi’nde de 10 maça çıkan 22 yaşındaki santrfor, bu 2 kulvarda 26 kez fileleri havalandırdı. Malen, Eredivisie’de 19, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Malen’in partneri ise adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan İsrailli forvet Eren Zahavi. 33 yaşındaki futbolcu 11 kez fileleri havalandırdı. Bu iki yıldız, genellikle forvette birlikte görev alıyor ve Galatasaray'ın en dikkat etmesi gereken isimlerin başında geliyor.

De Jong: Denk güçteyiz

Eşleşmeyi yorumlayan PSV Futbol Direktörü John de Jong, "Galatasaray geçen yıl Türkiye Ligi'ni ikinci sırada tamamladı. Şu anda hangi seviyede olduklarını tam olarak söylemek zor. Fakat geçen sezonun sonuçlarına baktığımızda PSV ile denk bir takım olduğunu görebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. 25 Haziran'da toplanarak bu hedef doğrultusunda çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.