Galatasaray'ın rakibi PSG deplasmanda rahat kazandı

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier’i 3-1 yendi.

07 Aralık 2019, Cumartesi 22:56
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Galatasaray'ın rakibi PSG deplasmanda rahat kazandı

Ligue 1'in 17. hafta mücadelesinde lider PSG, Montpellier’in konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, Daniel Congre’nin 41. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Montpellier’de Pedro Mendes 73. dakikada kırmızı kart görerek takımını 1 kişi eksik bıraktı. Rakibine sayısal üstünlük sağladıktan sonra ataklarını artıran PSG, 74. dakikada Neymar, 76. dakikada Kylian Mbappe ve 81. dakikada Mauro Icardi’nin attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.

Galatasaray, 11 Aralık Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta mücadelesinde PSG’nin konuğu olacak.

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