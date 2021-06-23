Galatasaray , Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçları olması nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarına devam eden Galatasaray'da ilk hazırlık maçının detayları da belli oldu.

Galatasaray, 3 Temmuz tarihinde eski oyuncusu Kostas Mitroglou'nun formasını giydiği Aris ile karşı karşıya gelecek.