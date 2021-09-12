UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray ile aynı grupta yer alan Marsilya, Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Monaco'ya konuk oldu. Stade Louis II'de oynanan ve Stephanie Frappart'ın yönettiği karşılaşmada gülen taraf Marsilya oldu.

Cheikh Bamba Dieng'in golleriyle sahadan 2 galip ayrılan Jorge Sampaoli'nin ekibi, 10 puanla 3. sıraya yerleşti. Toplamda 3. mağlubiyetini alan Niko Kovac'lı Monaco ise 4 puanla 14. sırada kaldı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder ilk 11'de başladığı maçın 79. dakikasında yerini Konrad de La Fuente'ye bıraktı. Ligue 1'in 6. haftasında Marsilya sahasında Rennes ile karşılaşacak, Monaco ise Nice'in konuğu olacak.