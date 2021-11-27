Fransız medyası, Galatasaray 'ın Avrupa Ligi'ndeki zaferine geniş yer ayırdı.

L'EQUIPE: "Olympique Marsilya, Galatasaray'ın sahasındaki ağır yenilginin ardından Avrupa Ligi'nden elendi. Galatasaray maçın başından sonuna kadar üstün olan taraftı."

FOOT MERCATO: "Galatasaray açık farkla üstün geldi ve Olympique Marsilya'yı eledi. Tribünler Marsilya'nın ayağa kalkmasına hiç izin vermedi."

FOOT-NATIONAL: "Marsilyalılar, Türkiye'de battı ve Avrupa Ligi'ne elveda dedi. İstanbul'un ateşli tribünleri Marsilya'yı bir an olsun umutlandırmadı."

SPORTS: "Olympique Marsilya, Galatasaray cehenneminde battı ve turu geçme umutlarına elveda dedi. Sampaoli'nin oyuncuları ne yaptığını bilmez haldeydi."

LA PROVENCE: "Olympique Marsilya elendi! Galatasaray'ın 4-2 yendiği Olympique Marsilya, Avrupa Ligi'ne elveda dedi"

MAXIFOOT: "Marsilya ve Avrupa Ligi, bitti! Sampaoli cephesinde bir şeylerin değişmesi gerekecek. Terim'in genç takımı çok daha tecrübeli davrandı."

LE PARISIEN: "Avrupa Ligi: Galatasaray'a yenilen Marsilya için bitti. Tribünde harika bir gösteri vardı."

EUROSPORT FRANCE: "Marsilya, Türkiye'deki yenilgisinin ardından elendi. Galatasaray yoluna devam ediyor. İstanbul'da ateşli futbol gecesi Sampaoli'yi üzdü."

FOOTBALLCLUBDE MARSEILLE: "Marsilya İstanbul'da yandı. Galatasaray favori çıktığı maçta üstünlüğü bırakmadı. Sampaoli'nin sistem karmaşası devam ediyor."