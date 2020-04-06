31 Aralık 2019’da resmi olarak ilk defa bir vaka olarak tespit edilen COVID-19, o tarihten bugüne tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Tüm insanlığın birinci önceliği durumuna gelen salgın, toplu yapılacak tüm etkinliklerin iptal olmasına hatta bireysel olarak bir araya gelmemize bile engel oluyor. Bu gelişmeler futbol dünyasına da yansıdı.

Corona virüs nedeniyle futbol durma noktasına gelince kulüpler, espor organizasyonları ile taraftarlarına görsel şovlar sunmaya devam ediyor. Bu kez harekete geçen kulüp Galatasaray oldu. Sarı Kırmızılı kulüp bugün Lazio ile FIFA 20'de ve PES 20'de 2 dostluk maçı birden yapacak. Mücadeleyi Galatasaray'ın YouTube kanalı naklen verecek.

18.00 - FIFA 20 Maçı

19.00 - PES 20 Maçı