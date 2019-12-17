Galatasaray'ın rakibi Ajax

Galatasaray'ın devre arası kamp programına ilişkin detaylar belli oluyor. Galatasaray, gerçekleştireceği ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Katar'ın başkenti Doha'da Hollanda ekibi Ajax ile hazırlık maçı oynayacak.

17 Aralık 2019, Salı 19:13 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın rakibi Ajax

Ligin ilk yarısında istediği sonuçları almakta zorlanan Galatasaray, devre arasını iple çekerken çalışmalara ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. 

Galatasaray'ın ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geleceği açıklandı. 

9 Ocak Perşembe günü Galatasaray'ın Ajax ile oynayacağı mücadele Katar'ın başkenti Doha'da 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yer alan Al-Janoub Stadı'nda oynanacak. 

Galatasaray maçının iki gün sonrasında Ajax, Club Brugge ile karşı karşıya gelecekken hazırlıklar kapsamında Sarı-Kırmızılılar'ın da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldığı, Mbaye Diagne'yi kadrosunda bulunduran Belçika ekibiyle karşılaşması bekleniyor. 

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