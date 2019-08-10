Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sarı Kırmızılılar'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Radamel Falcao'yu Türkiye'ye getirebilmek için dün menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monako'ya uçmuştu. Taraftarların merakla beklediği transferle ilgili Fransız basınından gündem yaratan bir son dakika haberi geldi.

Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde 33 yaşındaki Kolombiyalı golcünün Galatasaray ile her konuda anlaştığını belirtirken Monaco kulübünün ikinci başkanı Oleg Petrov'un dünyaca ünlü santrforu serbest bırakmaya niyeti olmadığını yazdı. Lonjon, Ligue 1 ekibinin 33 yaşındaki santrforla yollarını ayırmasının ancak yerine başka biri bulunduğunda mümkün olacağını ifade etti.

Ünlü gazeteci, Monaco'nun Sevilla'da forma giyen Fransız golcü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katma konusunda ise iyimser olduğunun altını çizdi. Öte yandan Albayrak'ın Falcao'nun menajeriyle dün öğleden sonra bir araya geldiği ve ikilinin bugün için de randevulaştığı öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler