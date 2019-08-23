Türk futbol gündemini haftalardın meşgul eden Radamel Falcao transferinde yeniden çıkmaza girildi. Galatasaray'la her konuda anlaşan Kolombiyalı yıldızın dün İstanbul'a eşyaları geldi. Ancak Monaco'nun şok tutumu sonrasında Falcao, 'şimdilik' Fransa'da kaldı.

BEDELSİZ VERMEYECEKLER

3 Gün önce Sarı- Kırmızılılar'la anlaşan Monaco, ligde alınan iki yenilgiye taraftarların gösterdiği büyük tepki sonrası çark etti. Fransız kulübü, Falcao'yu bedelsiz olarak vermekten vazgeçti.

"BU İŞ BİTTİ" TAVRINA KIZDILAR

Monaco'nun ayrıca Galatasaray'ın "Bu iş bitti" tavrına, Falcao'nun da maç ve idmanlara çıkmak istememesine çok sinirlendiği öğrenildi. Bu nedenle beklenen imza dün gerçekleşmedi..

BULUT: BUGÜN, YARIN BİTMEZ!

Menajer Ahmet Bulut, "Bu iş birkaç gün daha uzayacak. Bugün, yarın bitmez. Monaco, Falcao'nun yerini doldurduğuna inandığı zaman transfere izin verecek" diye konuştu.

UZAYACAK AMA BU İŞ BİTECEK

Fransız basınına göre Galatasaray'ın transferi bitirmek için kasasından ektra para çıkacak. Ancak gazeteler, Falcao'nun bu iş uzasa da Sarı-Kırmızılı formayı giyeceğini belirtiyor.

Önceki gün yapılan idmana sakatlığını bahane ederek katılmayan Falcao'nun Galatasaray'a gitme konusundaki ısrarı Monaco'yu kızdırdı.

MONACO'NUN HEDEFİ ATLETICO'LU KALINIC

Ben Yedder ve Slimani'den sonra bir forvet daha almak isteyen Monaco, A.Madrid'li Nikola Kalinic'e kanca attı. Sırp yıldızla görüşmeler sürüyor. (Takvim)