Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi yine rötar yaptı!
Sezona iki yenilgiyle başlandığı için büyük bir taraftar tepkisiyle karşı karşıya kalan Monaco yönetimi Falcao ve Galatasaray’ın tutumuna da sinirlenince geri adım attı... Ahmet Bulut, "Monaco, Falcao'nun yerinin dolduğuna ikna olunca bu iş bitecek" dedi. Fransız basını "Galatasaray ekstra para vermek zorunda" ifadesini kullandı.
Türk futbol gündemini haftalardın meşgul eden Radamel Falcao transferinde yeniden çıkmaza girildi. Galatasaray'la her konuda anlaşan Kolombiyalı yıldızın dün İstanbul'a eşyaları geldi. Ancak Monaco'nun şok tutumu sonrasında Falcao, 'şimdilik' Fransa'da kaldı.
BEDELSİZ VERMEYECEKLER
3 Gün önce Sarı- Kırmızılılar'la anlaşan Monaco, ligde alınan iki yenilgiye taraftarların gösterdiği büyük tepki sonrası çark etti. Fransız kulübü, Falcao'yu bedelsiz olarak vermekten vazgeçti.
"BU İŞ BİTTİ" TAVRINA KIZDILAR
Monaco'nun ayrıca Galatasaray'ın "Bu iş bitti" tavrına, Falcao'nun da maç ve idmanlara çıkmak istememesine çok sinirlendiği öğrenildi. Bu nedenle beklenen imza dün gerçekleşmedi..
BULUT: BUGÜN, YARIN BİTMEZ!
Menajer Ahmet Bulut, "Bu iş birkaç gün daha uzayacak. Bugün, yarın bitmez. Monaco, Falcao'nun yerini doldurduğuna inandığı zaman transfere izin verecek" diye konuştu.
UZAYACAK AMA BU İŞ BİTECEK
Fransız basınına göre Galatasaray'ın transferi bitirmek için kasasından ektra para çıkacak. Ancak gazeteler, Falcao'nun bu iş uzasa da Sarı-Kırmızılı formayı giyeceğini belirtiyor.
Önceki gün yapılan idmana sakatlığını bahane ederek katılmayan Falcao'nun Galatasaray'a gitme konusundaki ısrarı Monaco'yu kızdırdı.
MONACO'NUN HEDEFİ ATLETICO'LU KALINIC
Ben Yedder ve Slimani'den sonra bir forvet daha almak isteyen Monaco, A.Madrid'li Nikola Kalinic'e kanca attı. Sırp yıldızla görüşmeler sürüyor. (Takvim)