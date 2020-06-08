Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla göze giren Jean Michael Seri'yi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımda tutmak istiyor. Ancak sözleşmesinde 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Fildişili oyuncuyu tekrar kiralamak isteyen Galatasaray'ın işi ise kolay değil. Zira 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna Fransa'dan talipler olduğu ortaya çıktı.

EN KRİTİK OYUNCU

Lyon ve Monaco'nun yakından ilgilendiği Jean Michael Seri, İtalyan kulübü Napoli'nin de gündeminde. Premier Lig'e dönme şansı kalmayan Fulham, iki sene önce 30 milyon Euro'luk dev bir yatırım yaptığı yıldız oyuncuyu gelecek sezondan itibaren de satmaya sıcak bakıyor.

İngilizler, Seri için minimum fiyatı da belirledi. 10 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan Fulham yönetiminin bu hamlesi sonrasında Galatasaray'ın bu transferde şansı azalacak.

Sarı-kırmızılı takımda 1 gol-3 asistle oynayan Seri, son 8 haftada Fatih Terim'in orta sahadaki en önemli silahı konumunda. 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ile G.Saray'a gelen Seri'nin satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro.

Kaynak: Sabah



