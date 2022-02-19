Süper Lig 'de kabus gibi bir sezon geçiren, son 14 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve küme düşme hattının üstünde yer alan Galatasaray , tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşıyor. Aslan için işler yolunda gitmezken pilot takım Niğde Anadolu FK'da da durumlar iç açıcı gözükmüyor.

Genç ve kadroya giremeyen oyuncuları için Altınordu'dan 8 milyon TL'ye alınan, teknik direktörlüğe Ceyhun Müderrisoğlu'nu yardımcı olarak da Ahmet Görkem Görk'ü getirilen Niğde, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son sıraya demir attı.

Devre arasında Galatasaray'ın gönderdiği oyunculara rağmen kötü gidişata durdurmayan Sarı Kırmızılılar, son maçında Afjet Afyonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Ligdeki tek galibiyetini 6. hafta Adıyaman FK deplasmanında 1-0'lık skorla alınan Niğde Anadolu, tam 19 maçtır 3 puana hasreti. 4 takımın TF 3. Lig'e düşeceği TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 8 puanla 20. sırada kalan Ceyhun Müderrisoğlu'nun ekibinin işi bir hayli zor gözüküyor.

Galatasaray'ın bünyesine kattığı ve renklerini Sarı Kırmızı yaptığı Niğde Anadolu FK'nın yeni logosu.

Galatasaray, devre arasında Yiğit Demir, Berk Balaban, Erkan Süer, Atalay Yıldırım, Sarper Çağlar, Eren Aydın gibi genç isimlerini tecrübe kazanması için Niğde'ye göndermişti. Kadroda Galatasaray'da daha önce görev almış Cumhur Yilmaztürk, Emirhan Civelek, Metehan Mertöz de bulunuyor.

Niğde Anadolu devre arasında Cihan Avcu, Ümit Karaal, Hüseyin Erkan, Yılmaz Taşkıran, Yunus Kotan, Adem Doğan, Muhammet Beşir, Berat Tosun, Ertuğrul Teksen, Burak Kocer, Çağatay Yılmaz, Murat Elkatmış, Polat Abay, Burak Albayrak, Mahmut Altınkaya, Barışcan Altunbaş, Recep Türköz, Melih Ağa ve Mehmet Enes Sığırcı'yı da transfer etti.

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