Süper Lig 'de transfer döneminin kapanmasına çok kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Osame Sahraoui iddiası ortaya atıldı.

Norveç basınından TV 2 Sport'un haberine göre Galatasaray, bu haftanın başında Valerenga forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu, Osame Sahraoui için yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

Teklif reddedildi

Ancak Valerenga, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmedi. Norveç ekibi, genç futbolcu için daha yüksek bir bonservis talep ederken, aynı zamanda kendilerine sunulan ödeme planından da memnun kalmadılar.

Sarı-Kırmızılı ekibin Norveçli futbolcuya uzun süredir ilgi gösterdiğinin altı çizilirken, transfer dönemi kapanmadan Sahraoui'yi renklerine bağlamak istediği aktarıldı.

Daha önce de teklifler geldi

Yaz transfer döneminin başlarında da Valerenga'nın Osame Sahraoui için Hollanda'dan teklif aldığı ancak yine geri çevirdiği belirtildi.

Menajeri duyurdu

Geçtiğimiz günlerde Norveç basınına konuşan Osame Sahraoui'nin menajeri Mohammed Fellah, futbolcunun son haftalarda artan performansının ardından Galatasaray'ın ilgisinin arttığını ifade etmiş, Fellah, 'Sahraoui ile ilgilenen birçok kulüp var. Bunlardan birisi de Galatasaray. Ancak bu transfer için acelemiz yok' ifadelerini kullanmıştı.







