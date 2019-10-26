Beşiktaş derbisi taktiğini yavaş yavaş belirleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının orta sahadaki gücüne güveniyor. Deplasmanda oyunu tutmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, sahaya ilk 11’de süreceği isimleri seçmeye çalışıyor.

Özellikle Nzonzi, Seri, Lemina ve Belhanda arasında kıyasıya bir rekabet söz konusu. İşte bu çekişme antrenmanlara da yansıyor. Dünkü çalışma tam anlamıyla kıran kırana geçti. Fatih hoca antrenmanın bir bölümünde Nzonzi ve Seri’yi aynı takımda, Lemina ve Belhanda’yı diğer takımda oynattı.

Bu isimlerden Nzonzi ve Belhanda’nın yeri garanti gibi görünüyor. Diğer eşleşmede ise Seri’nin kötü performansı nedeniyle Lemina ağır basıyor. Son karar ise bugünkü taktik antrenmanın ardından verilecek.