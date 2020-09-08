Galatasaray’da taraftarlar haftalardır orta saha transferi beklerken, ligin başlamasına sayılı günler kala yönetim bir ismi bitirdi: Oghenekaro Etebo... Bonservisi İngiltere Championship ekibi Stoke City’de olan ve geçtiğimiz yarım sezonu Getafe’de kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki orta saha, kulübe yakın menacer William D’avilla tarafından Galatasaray’a önerilmişti. Emre Kılınç, Belhanda, Ozornwafor gibi isimlerin temsilciliğini yapan, daha önce Ndiaye’yi yüksek bedele satan D’avilla’nın teklif ettiği Etebo konusunda Fatih Terim de yeşil ışık yakınca yönetim, Ada ekibiyle masaya oturdu.

Opsiyon da olacak

Sarı-Kırmızılı yönetimin kiralık teklifine Stoke City olumlu yanıt verdi. Dün de Cim Bom'dan, KAP bildirimi geldi. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı orta saha için Stoke ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 24 yaşındaki futbolcu da dün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Yapılacak kontratta satın alma opsiyonunun da bulunacağı öğrenildi.

Metin Karabaş







