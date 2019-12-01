Galatasaray’da Henry Onyekuru tamam... Nijeryalı oyuncu 1.5 yıllığına sarı-kırmızılı formayı giyecek. İlk 6 ay için Monaco’ya kiralama bedeli ödenmeyecek.

Gelecek yıl içinse 2.5 milyon Euro ödeme yapılacak. Galatasaray bu rakamdan indirim almak için çalışmalarına devam ediyor. Ancak gelen bilgiler; Monaco’nun ilk 6 ay için bedava alma opsiyonunu kabul ettiği için herhangi bir indirime yanaşmadığı yönünde.

Geçen sezon Galatasaray'da 1.2 milyon Euro’ya oynayan Henry Onyekuru’ya ilk altı ay için 800 bin Euro ödenecek. Gelecek sezon ise 2 milyon Euro verilecek. Henry Onyekuru’nun sözleşmesinde ayrıca 13 milyon Euro’luk bir de satın alma bedeli olacak. Monaco’nun sözleşmeye ''kesin satın alma'' ibaresi ekletmeye çalıştığı Galatasaray’ın ise buna sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında. (Akşam)