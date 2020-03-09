Son 6 maçta 7 gol atan Radamel Falcao, Sivas’ı da boş geçmedi. Sofiane Feghouli’nin güzel pasında topu ağlara gönderen Kolombiyalı futbolcu, 37. dakikada ise bu kez pası veren isimdi. Boş durumdaki arkadaşını çok iyi gören 34 yaşındaki yıldız, ilk asistini yaptı.

Sonrasında bu ikili yine oldukça uyumlu bir görüntü çizerken, ikinci devrede ise işler değişti. Sivasspor 2-2’yi bulduktan sonra hücum bölgesinde etkili olamayan Cim Bom’da, Falcao son bölümlerde santimlik farkla golü kaçırdı. Pozisyonda defansın arkasına topu gönderen isim yine Feghouli’ydi.



