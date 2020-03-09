Galatasaray'ın müthiş ikilisi galibiyeti getiremedi

Önce Feghouli Falcao’ya gol attırdı, ardından bu ikili rolleri değişti, Cezayirli yıldız Kolombiyalı forvetin pasında topu ağlara gönderdi. Aslan maçı 1-0’dan 2-1’e çevirdi ancak ikinci yarıda golü yedikten sonra devamını getiremedi.

09 Mart 2020, Pazartesi 07:08 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'ın müthiş ikilisi galibiyeti getiremedi

Son 6 maçta 7 gol atan Radamel Falcao, Sivas’ı da boş geçmedi. Sofiane Feghouli’nin güzel pasında topu ağlara gönderen Kolombiyalı futbolcu, 37. dakikada ise bu kez pası veren isimdi. Boş durumdaki arkadaşını çok iyi gören 34 yaşındaki yıldız, ilk asistini yaptı.

Sonrasında bu ikili yine oldukça uyumlu bir görüntü çizerken, ikinci devrede ise işler değişti. Sivasspor 2-2’yi bulduktan sonra hücum bölgesinde etkili olamayan Cim Bom’da, Falcao son bölümlerde santimlik farkla golü kaçırdı. Pozisyonda defansın arkasına topu gönderen isim yine Feghouli’ydi.

İlgili Haberler
Galatasaray'da rota Beşiktaş derbisine çevrildi!


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...