Galatasaray’da Kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Mustafa Cengiz katılmadı. Toplantıda Sarı-Kırmızılı yönetimi, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Kaan Kançal ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru ve Dilek Kutlu temsil etti. Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Dursun Özbek ile eski yöneticiler Ali Dürüst, Ahmet Özdoğan ve Fatih Altaylı gibi isimlerin yer aldığı toplantıda, zaman zaman gergin anlar yaşandı.

‘Aynı kulvarda değiliz’

Daha önce Başkan Cengiz’le sert atışmalara giren, dün de yönetici Özgür Savaş Özüdoğru ile tartışan Eşref Hamamcıoğlu, kulüp başkanlığına aday olmadığını belirterek, “Şu ana kadar kimsenin adamı olmadım. Başkanlığa aday değilim. Kimsenin vehim içinde olmasına gerek yok. Ne kulübün yönetimine müdahil oluruz ne de başka bir şey yaparız. Divan kurulu başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığına rakip değildir. Aynı kulvarda değiliz” diye konuştu.

‘Başkana omuz atmadım’

Hamamcıoğlu, Ali Sami Yen’in kabri başında Mustafa Cengiz’le yaşadığı itişme hakkında da şunları söyledi: “Sevgili başkana ’Günaydın’ dedim. Cevap alamadım. Ceketimi düzelttim. Dirsek teması olmuş. Her omuz sürttüğümüz yerde kavga mı ediyoruz? Bu nasıl bir algı yönetimi? Benim gibi bir insanın birine omuz atması söz konusu olabilir mi? Başkan, ’Beni sıkıştırıyorsunuz, az öte gidin’ dedi. Ben de gittim. Hadise böyle. Bu olay köpürtüldü.”

‘Riva&Florya’ya faiz ödüyoruz’

Mali konular hakkında bilgi veren yönetici Kaan Karçal, “Riva ve Florya’nın satışından alınan 508 milyonluk çek, 167 milyona kırdırıldı. Biz her ay bunun 3.8 milyon faizini ödüyoruz. Eylül 2020’ye kadar da devam ediyor. Riva ve Florya’nın sözleşmelerini biz imzalamadık. Bir önceki yönetim, sizden aldığı yetki ile imzaladı ve bitirdi” dedi.

Duygun Yarsuvat: Bu seçim yapılacak

Galatasaray’ın eski başkanlarından olan ve Mustafa Cengiz’e karşı yaptığı sert muhalefetle öne çıkan Duygun Yarsuvat, kulübün en kısa sürede seçime gideceğini söyledi. Radyospor’a konuşan Yarsuvat, “Galatasaray’da seçim var. Mahkeme kararı verdi. İbrayı kaldırmak için birden fazla mahkemeye müracaat ettiled. Bunlardan 15-16’sı tedbir kararı verdi, diğerleri vermedi. İki mahkeme devam ediyor. Dosyaların birleştirilmesi söz konusu. Bölge adliye mahkemesi, ‘Seçim yapılacak’ dedi. ‘Ben bunu tanımıyorum, yapacak işlerim var’ demek doğru değil. Mustafa Cengiz’in bu tutumunu doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

‘Faruk Süren fena aday değil’

Tüzüğe göre 45 gün içinde seçim yapılması gerektiğini belirten Yarsuvat, şunları kaydetti: “Benim adaylığım söz konusu değil. Ben işimi yaptım. Yeni arkadaşlar çıkacak. Faruk Süren fena bir başkan adayı değil. Bundan evvel yaptı. Başarılı da oldu. Çatı aday bulursak, belki başka aday arkadaşlar da çıkar.”

‘Yönetim bize bir oyun yapıyor’

“Mustafa Cengiz başkanlığı bize çok tecrübe kazandırdı. Bu tecrübe kötüydü. Galatasaray’ın gelirlerinin arttığı yok. Bir oyun yapıyorlar. Galatasaray şampiyon olunca gelirler artıyor. Şampiyonlar Ligi’nde gelirler artıyor. Bu yüzden fazla artmış gibi görünüyor. Kulübün 2 senedir forveti yok. Falcao sakatlandı mı, sakat olarak mı geldi? Yoksa Monaco onu neden yollasın?”

‘Albayrak da uzaklaşacaktır’

“Galatasaray toparlanmak zorunda. Krizi yaratanlar yönetim kurulu üyeleridir. Neden Abdurrahim Albayrak ısrar ediyor? Halbuki kendisi Galatasaray’ın çok faydalanacağı biridir. Kalmasında yarar var, ancak seçime gidilmezse Galatasaray’dan uzaklaşacaktır.”

Hayri Kozak: Seçim kaçınılmaz

Zaman zaman kürsüde konuşma yapan üyelerle tartışmaya giren Hayri Kozak, “Galatasaray’da erken seçim kararı alınarak, bir güven tazelemesi yapılması şarttır. Bu artık kaçınılmaz. Gerekirse mevcut yönetim de seçime girsin ama bu seçim olsun ve kırgınlıklar ortadan kalksın.”

Bolayır: Bizim doktorumuz yok mu?

Camianın önde gelen isimlerinden Tuncay Bolayır, Falcao transferini eleştirirken, “Falcao tedavi için neden İspanya’ya gidiyor? Bizim doktorumuz yok mu? Sürekli Atletico Madrid’in doktoruna gidiyor? Yol parasını kendi cebinden mi veriyor yoksa kulübün cebinden mi gidiyor? Zaten 3.5 senedir sakat. Fransa’dan bir pilava davet edildim. Dediler ki, ‘Hocam 3.5 senedir bu adam sakat. Bunu alırken çok dikkat edin.’ Vallahi bana söylemeyin, ben konuşurken Divan’da bazı kişilerin hoşuna gitmiyor dedim” açıklamasını yaptı.

Gürbüzer’den Ali Koç’a...

Kulübün Divan Kurulu üyelerinden Faruk Gürbüzer, kürsüde yaptığı konuşmada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sorular yönelterek, şunları kaydetti: “Ali Koç’a üç soru sormak istiyorum. MHK Başkanı ile ticari bir ilişkiniz var mı? Kamuoyunu bilgilendirin lütfen. Hangi spor kulüplerine sponsorluk yapmaktasınız? Şirketlerinizden hangisi Türkiye Futbol 1. Ligi’nde hangi kulüplere sponsorluk anlaşması yapmışlar?”