Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge karşılaşması öncesi hem galibiyeti hem de golü bulunmayan Galatasaray, tam sahadan büyük bir zaferle ayrılacaktı ki, uzatmada yenen gol, Ali Sami Yen’de büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Karşılaşmaya çok iyi başlayan Sarı-Kırmızılılar, eksiklerin çok olduğu mücadelede forvette görev yapan Adem Büyük’ün 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Adem, kariyerinde ilk kez Devler Ligi’nde ilk 11’de sahne alırken, en son 11 Aralık 2018’de Porto ağlarını sallayan Eren Derdiyok’tan sonra Cim Bom’un bu arenada gol atan ilk oyuncusu unvanını elde etti.

Son şutu kurtaramadı...

Tecrübeli oyuncu bu sezonki ikinci golünü atarken, diğer oyuncular da ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyup çok iyi bir mücadele sergilerken, kalede de sakatlıktan dönen Fernando Muslera adeta devleşti. İlk devrede iki kritik kurtarışa imzasını atan Muslera, ikinci yarıda da mükemmele yakın oynadı. Uzatmalara girilirken kalesine gelen 5 şutu da kurtaran Uruguaylı eldiven, 90+2’de Diatta’nın uzaktan şutunda çaresiz kaldı ve gelen bu beraberlik golü, Avrupa macerası adına statta büyük bir şok yaşanmasına sebep oldu.