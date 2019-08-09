Bu yaz yaptığı flaş transferlerle taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu bir defansif orta saha oyuncusuyla güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Arsenal'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'i gündemine alan Sarı Kırmızılılar'la ilgili Ada basınından flaş bir haber geldi.

Evening Standard gazetesi, Galatasaray yönetiminin 27 yaşındaki futbolcuyla bu hafta içinde görüştüğünü ancak transfer için ne oyuncunun kendisi ne de kulübüyle henüz anlaşama sağlayamadığını duyurdu. Haberde Arsenal'ın sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan yıldız isim için gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduğu kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler