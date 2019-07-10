Cim Bom’un transfer listesinde yer alan Micheal Seri’nin geleceği hakkında menaceri Franklin Mala önemli açıklamalarda bulundu. Fildişili oyuncunun kariyerine Fulham formasıyla Championship’te devam etmek istemediğini söyleyen Mala, “Roma ile görüşüyoruz. Seri de İtalya’da oynamak istiyor. Nasıl sonuçlanacağına bakacağız. Ancak Roma harika bir kulüp” dedi.

Geçen sezon başında 30 milyon Euro’ya Nice’ten Fulham’a transfer olan 27 yaşındaki oyuncu için Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü düşünüyordu.

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