Galatasaray'ın Mert Çetin ısrarı!
Galatasaray'da Mert Çetin ısrarı sürüyor. Roma'ya yaptığı ilk tekliften olumsuz yanıt alan Galatasaray, yeni bir teklif ile İtalyan kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Kırmızılılar genç oyuncuyu 850 bin Euro'ya 1.5 yıllığına kiralamak istediğini Romalı yetkililere iletti.
Galatasaray'da Mert Çetin ısrarı sürüyor. Roma'ya yaptığı ilk tekliften olumsuz yanıt alan Galatasaray, yeni bir teklif ile İtalyan kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Kırmızılılar genç oyuncuyu 850 bin Euro'ya 1.5 yıllığına kiralamak istediğini Romalı yetkililere iletti. İtalyan kulübünün, Mert'in sadece 6 aylığına kiralanmasına sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
SADECE 214 DAKİKA
Mert Serie A'da bu sezon 4 maçta 214 dakika süre alabildi. 14 maçta forma giymedi.
Kaynak: Takvim