Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Transfer sezonun açılmasıyla sarı-kırmızılı takım eski futbolcusu Arda Turan'ı kadrosuna kattı. Cim-Bom, birçok takımın peşinde olduğu Kayserispor’un yetenekli futbolcusu için harekete geçme kararı aldı.

Galatasaray, Mensah için şartları zorlayacak!

Milliyet'in haberine göre; Lemina’yı sakatlığı nedeniyle istikrarı yakalayamadığı için yeni sezonda düşünmeyen, Seri’nin işinin zora girmesiyle alternatiflere yönelen sarı-kırmızılılar, Mensah için devreye girdi. Kayserispor’un 3.6 milyon euroya Atletico Madrid’den transfer ettiği Ganalı futbolcunun bir sonraki satışından da İspanyol ekibi %40 pay alacak.

Kayseri’nin yıllık 1.2 milyon euro yıllık ücreti ve yine İspanyol temsilcisine olan borçları nedeniyle satışına sıcak baktığı 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray 5 milyon euroyu gözden çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın bu transfer için ısrarcı olmasının nedeni ise orta sahada geçen sezon kiralık futbolcularda yaşanan aidiyet sorunu. Teknik Direktör Fatih Terim Mensah’ın bonservisini almanın bu nedenle önemli olduğunu düşünüyor.

Planlanan transfere kaynak yaratmak için ise Belhanda, Feghouli ve Babel gibi isimlerin satılması planlanıyor. Beşiktaş’ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için önümüzdeki günlerde Kayseri Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşülecek.

Üç sezondur Türkiye’de forma giyen Mensah, geride kalan sezonda en skorer dönemini yaşadı. Kayserispor’da Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 26 maça çıkan tecrübeli futbolcu 5 gol attı, 8 de asist yaptı. Bernard Mensah, Pedro Henrique’den sonra Kayserispor’un en hırçın oyuncusu oldu. Süper Lig’de 9 kez sarı kart gören Mensah, iki kere de kırmızı kartla cezalandırıldı.