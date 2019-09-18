Galatasaray, 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına Belçika deplasmanında başlayacak. Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye’den Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, yedinci kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu. Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 15 sezonun 9’unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019’un ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, Club Brugge’u mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

Galatasaray maçı neden 19.55'te?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlarda da saat değişikliğine gitmişti. UEFA, maçları iki ayrı dilime bölerken, Türkiye için klasik olan 21:45 (saatlerin geri alınmadığı dönemlerde 22:45) geleneği de ortadan kalkmıştı. Orta Avrupa Zaman Dilimi'ne göre (CET) maçlar 18:55 ve 21:00'de başlıyor. Yani Türkiye saatine göre maç saatleri 19:55 ve 22:00 oluyor.

Club Brugge - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak. Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig’deki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı. Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi’nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.