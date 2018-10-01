Milliyet Gazetesi'nden Onur Dinçer'in derlediği habere göre; Galatasaray’ı Erzurumspor karşısında üç puana ulaştıran golü kaydeden Maicon, kritik maçlarda skor üretirken, Fenerbahçe’de benzer bir rol üstlenen Lugano’yu akıllara getirdi.

Geçen sezon Osmanlı, Karabük, Gençlerbirliği maçlarında galibiyeti getiren golleri atan Brezilyalı stoper, savunmanın yanında hücumda da takımına ekstra katkı sağlama misyonunu yeni sezonda da aynen sürdüreceğinin sinyallerini verdi.

Maicon, Galatasaray’da forma giydiği 42 maçta 6 gol attı. Lugano’nun ise Fenerbahçe’de 188 maçta 28 golü kayıtlara geçti. Her iki oyuncunun da skora yaptıkları katkı aynı düzeyde gerçekleşti, maç başına gol ortalamaları 0,14 düzeyinde seyretti.

Diego Lugano gibi eski bir Sao Paulo futbolcusu olan Maicon’un meslektaşına göre artıları da dikkatlerden kaçmadı. Duran toplarda ileri çıkarak ceza sahası içinde fileleri havalandıran Uruguaylı oyuncunun aksine Brezilyalı savunmacı sadece fırsatçılığını konuşturduğu bu pozisyonlarda değil, frikiklerde topun başına geçerek attığı gollerle de öne çıktı.

Porto’da 12, Sao Paulo formasıyla ise 3 golü bulunan Maicon’da gol becerisi ailesinin bir diğer üyesinde de kendisini gösteriyor. CSKA Sofya’da top koşturan kardeşi Maurides, şu aralar Bulgaristan Ligi’ni adeta sallıyor. Ligde 9 maçta 5 gol, Avrupa Ligi’nde 4 maçta 4 golü bulunan 24 yaşındaki forvet gol krallığı yarışının iddialı isimleri arasında bulunuyor.