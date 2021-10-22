Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova galibiyeti Rus basınında

Rus haber ajansı RİA, "Tamamıyla sıfır: Lokomotiv, Avrupa Ligi maçında Galatasaray ’a yenildi" başlığıyla servis ettiği haberde, Galatasaray’ın 7 puanla gruptaki liderliğini koruduğunu yazdı.
Haberinde uzmanların görüşlerine yer veren Sport-Express, "Lokomotiv, gruptan çıkma şansını kaybetti. Ağla, Lokomotiv, ağla" ifadelerini kullandı.
Gazeta.ru haber portalı, "Grupta sonuncu: Lokomotiv, Galatasaray’a yenildi" başlığıyla haberi okurlarına sunarken, Tass haber ajansı ise başkent temsilcisinin gruptan çıkma umudunu sürdürdüğü yorumunu yaptı.
AA